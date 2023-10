Quei vecchi autobus arancioni che per un giorno sono tornati a viaggiare

Su quegli autobus arancioni ci sono salite intere generazioni di monzesi. Studenti che la mattina si accalcavano per raggiungere la scuola, pendolari che la sera ritornavano a casa stipati come sardine, anziani non automuniti che il giovedì mattina prendevano quell’autobus arancione per andare al mercato. Una scorcio di una Monza che ormai non c’è più che nel fine settimana è ritornata in lustro, anche se non nel capoluogo brianzolo.

A riportarci agli anni Ottanta e Novanta è il monzese Giorgio Castoldi che nel weekend ha visitato a Milano la Fondazione Fs Italiana che per l’occasione aveva organizzato due giorni di porte aperte. Così che per raggiungere il grande deposito Castoldi e gli altri visitatori sono saliti su quell’autobus arancione che era fin da subito apparso tanto familiare al monzese. “Non ci volevo credere - ha raccontato a MonzaToday -. Ancora una volta sono salito sul pullman che da ragazzo prendevo tutti i giorni”.

Prima di salire ha cercato di capire perché quel pullman gli era familiare e sulla fiancata ha scoperto con stupore quel logo della città di Teodolinda con la scritta Amsa Monza. Un ricordo che Castoldi ha deciso di condividere sui social: un tuffo in un passato che sembra un’eternità, in una Monza (ma più in generale in un mondo) tanto diverso da quello di oggi. L’autobus arancione dove la mattina si stava tutti accalcati, dove i ragazzi si facevano spazio con gli zaini, dove c’era ancora tempo e voglia di chiacchierare perché i telefonini non erano ancora arrivati. Pullman carichi di ricordi, emozioni, confidenze e oggi come allora di ritardi, di corse saltate e di sprazzi di vita condivisi mentre si andava a scuola e al lavoro.