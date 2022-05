Il comune che accompagna (gratis) gli anziani a fare la quarta dose

Il comune di Vedano al Lambro va incontro agli anziani e alle persone fragili che non hanno ancora fatto la quarta dose del vaccino contro il covid, ma non hanno aiuti per prenotarlo e per andare all'hub.

L'amministrazione comunale ha così attivato un servizio gratuito proprio rivolto agli over 80 e alle persone con elevata fragilità causata da altre patologie che vogliono sottoporsi alla quarta dose. Gli addetti del comune assisteranno i cittadini in tutte le fasi: dalla prenotazione, all'organizzazione del trasporto per effettuare il vaccino. Il tutto a costi zero per l'utente

La quarta dose può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla terza e non è indicata per oggetti che abbiano contratto l’infezione dopo la booster. Per prenotare il servizio è possibile telefonare ai Servizi sociali del comune al numero 039.2486381 il lunedì, mercoledì e venerdì.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Lombardia sono oltre 40mila le persone che sono morte contagiate dal virus.