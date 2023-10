Alpini (come sempre) dal cuore d'oro: regalano una cassa acustica ai dj "speciali"

Un dono inaspettato che ha regalato una grande gioia ai ragazzi. Finalmente sono potuti tornare in sala ad esercitarsi alla consolle. Una bella sorpresa quella che nella giornata di lunedì 2 ottobre hanno ricevuto i ragazzi di FacciaVista. Gli alpini di Vedano hanno consegnato all’associazione una cassa acustica per permettere ai ragazzi di riprendere il corso dj, un corso che vede alla consolle i ragazzi autistici di FacciaVista e i ragazzi con la sindrome di Down dell'associazione monzese Il Veliero.

Un corso interrotto a settembre dopo il furto delle apparecchiature dall’auto di un degli insegnanti. L’appello sui social chiedendo al ladro di restituire l’apparecchiatura per permettere ai ragazzi di continuare a realizzare il loro sogno. In loro aiuto anche i ragazzi di PizzAut che avevano avviato una raccolta fondi. Poi il primo miracolo: Davide Romiti (ex Dj a pochi giorni dalle nozze) ha deciso di donare la sua consolle ai ragazzi di Facciavista. Con questo gesto la consolle di Davide potrà avere una “seconda vita”. Ma per ricominciare le lezioni serviva una cassa acustica.

Il miracolo questa volta è arrivato dal gruppo alpini di Vedano. “Quando ho saputo del furto mi sono subito attivato con gli alpini – ha spiegato Daniele Colombo, capogruppo degli alpini di Vedano che è anche volontario a Casa Francesco dove i ragazzi di FacciaVista hanno il loro laboratorio -. Ci siamo attivati, abbiamo acquistato e donato la cassa ai ragazzi. Normale amministrazione: quando possiamo ci mettiamo a disposizione della comunità”. I ragazzi erano entusiasti del dono e ieri hanno potuto finalmente ricominciare le loro lezioni. Certi che, la bontà di Davide e degli alpini è riuscita a far dimenticare quel gesto compiuto da un ladro che – non solo aveva rubato l’apparecchiatura – ma aveva provato (senza riuscirci) a rubare un sogno.