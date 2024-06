Quel maxi simbolo della pace grande oltre 6 metri comparso in un giardino della Brianza

Che cosa ci fa un maxi simbolo della pace grande oltre 6 metri - intercettato anche dai droni – in bella vista in un giardino di Vedano al Lambro? Si tratta di un’opera d’arte firmata dagli artisti brianzoli Elisabetta Oneto e Felice Terrabuio.

L’opera, che si intitola Greenpax2024.1, è svetta nel giardino di casa Francesco, in largo Vittime del Dovere. Uno spazio pubblico aperto alle associazioni del territorio. Lì Oneto e Terrabuio hanno deciso di dare vita alla loro opera: un maxi simbolo della pace proprio in questo periodo che vede la guerra sempre più vicina e attuale. L’opera, che è un’espressione della land art, è realizzata con materiale ecologici e atossici.

“La pace viene considerata, o così dovrebbe, secondo l’opinione pubblica corrente, un valore universalmente riconosciuto in grado di superare qualsiasi barriera sociale, religiosa ed ogni pregiudizio, in modo da evitare situazioni di conflitto fra due o più persone, fra gruppi, nazioni o religioni – spiegano nella presentazione del loro progetto -. Per ulteriore estensione semantica, il concetto di pace, come non turbamento, è poi passato dai campi sociologico e politico a quello individuale in senso spiccatamente psicologico, assumendo il significato di pace dell’anima o pace interiore ovvero uno stato di quiete o tranquillità percepita come assenza di turbamenti e agitazione. Negli ultimi anni l’urgenza di pace è più che mai importante e ogni persona di buona volontà dovrebbe pronunciare questa parola contribuendo a renderla realtà”.

Anche l’arte e gli artisti possono essere mezzi e strumenti per divulgare messaggi di pace così che Elisabetta Oneto e Felice Terrabuio hanno voluto “gridare” alla Brianza il loro messaggio di pace attraverso quell’arte che è il loro strumento di comunicazione. “Gli artisti hanno la responsabilità’ di comunicare o inviare messaggi iconici attraverso la loro stilistica, e dare quindi un contributo simbolico per scuotere le coscienze – precisano -. Questa opera assume un valore etico oltre a quello artistico, di grande impatto emotivo e visivo che con il tempo, tenderà a scomparire, ma attraverso altri interventi, in altre postazioni, potrà continuare a vivere e portare il suo messaggio in modo imperituro”.