Roberto Valbuzzi e gli chef delle star (ma non solo) preparano una cena speciale in Brianza

A Vedano al Lambro il centralissimo largo Repubblica il 21 giugno si trasformerà in un ristorante elegante e solidale. Nella piazza grandi tavoli con tovaglie e decorazioni degne delle grandi cene di rappresentanza e gli ospiti che – come prevede il dress code – dovranno essere vestiti di bianco.

In cucina i grandi chef stellati dei ristoranti di Monza e della Brianza (ma non solo) che prepareranno un menù davvero speciale. Ai fornelli non solo Roberto Valbuzzi, noto chef e star della trasmissione televisiva “Cortesie per gli ospiti”, ma anche gli chef Cristian Benvenuto (Ristorante La Filanda), Domenico della Salandra (Ristorante Clotilde), Elio Sironi (Ceresio), Enrico Derflingher (ex chef Casa Reale Inglese e Casa Bianca), Fabio Zanetello (Ambassador Medagliani), Felice Lo Basso (Felix Lo Basso Restaurant), Giuseppe Postorino (L’Alchimia Ristorante & Lounge), Marco Pedron (Pastry chef Lavazza), Massimo Moroni (Don Lisander), Matteo Cunsolo (presidente Panificatori Italiani), Raffaele Ranucci (Cascina Frutteto Monza), Roberto Carcangiu (presidente APCI Chef).

Un evento benefico speciale quello in programma il 21 giugno, alle 20, nel piccolo comune brianzolo e patrocinato dall’amministrazione comunale. L’evento è stato organizzato in occasione della SLA Global Day, la giornata mondiale sulla SLA. Sla Food in collaborazione con il Comune di Vedano al Lambro, con il patrocinio di Aisla Onlus e l’aiuto dei volontari di Ti Do Una Mano Onlus e della sezione di Monza della Uildm hanno organizzato “Vedano White Gala Charity Dinner” per sostenere la cura e la ricerca del Centro NEMO Italia - Fondazione Serena Onlus di Milano. A questo link tutti i dettagli per iscriversi e per partecipare alla cena.