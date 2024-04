Oggi è la festa di fine Ramadan: la preghiera si fa all'oratorio

La preghiera di fine Ramandan verrà fatta all'oratorio. Succede a Veduggio. Oggi, mercoledì 10 aprile, l'oratorio del piccolo comune brianzolo ospiterà la preghiera dell'Eid che sancisce la fine del Ramadan. Ad annunciarlo è l'associazione La Pace di Renate, sodalizio da anni presente e attivo in Brianza. La preghiera ci sarà alle 9, nell'oratorio di via Segantini, e gli organizzatori invitano i fedeli a munirsi di tappeto.

"Carissimi follower associazione la pace ha il piacere di comunicarvi che la vera festa di fine Ramadan sarebbe domani mercoledì 10 aprile - è stato postato ieri, 9 aprile, sulla pagina Facebook dell'associazione -. L'Associazione per la Pace annuncia a tutti i suoi pionieri che domani mercoledì 10 aprile è Fateh Shawwal, e in questa occasione l'Associazione per la Pace si congratula con voi per il vostro Eid Mubarak, che Allah accetti da noi e da voi digiunate e pregate", con la locandina con le indicazioni per partecipare al momento di pregiera".

Settimana scorsa un altro oratorio brianzolo, quello di Renate, era salito alla ribalta delle cronache per avere ospitato un momento di festa per l'interruzione del digiugno. Venerdì 6 aprile nell'oratorio di Renate erano in tantissimi, islamici e non, che avevano accolto l'invito dell'associazione La Pace a partecipare a un grande momento conviviale e di condivisione. Un evento che, per la scelta della location, aveva visto la Lega gridare allo scandalo. Alessandro Corbetta (capogruppo regionale della Lega) aveva dichiarato "Celebrare il Ramadan in oratorio? Mi sembra davvero inopportuno che un luogo simbolo di aggregazione cristiana ospiti la festa di fine Ramadan". A sostenere la posizione del consigliere regionale del Carroccio anche il gruppo provinciale Giovani della Lega che aveva aggiunto "Sarebbe come celebrare la Pasqua e il Natale in una moschea e credo che questo non avvenga in nessuna parte del mondo - ha aggiunto la coordinatrice Francesca Villa -. Gli oratori non sono degli spazi privati da concedere a piacimento ma sono luoghi simbolo della nostra cultura cristiana e non dovrebbero essere snaturati o, peggio, regalati a chi professa una religione diversa".

A difendere la manifestazione e la scelta del parroco era stato Vincenzo Di Paolo (capogruppo del centrosinistra in consiglio provinciale) che ha ricordato che "sono inopportune le dichiarazioni del capogruppo leghista in consiglio regionale. Una polemica davvero senza senso, fuori dal mondo. Un esponente politico che pretende di insegnare a un parroco come si gestiscono gli spazi, l’opportunità di riti e celebrazioni, quale atteggiamento tenere nei confronti di esponenti di altre fedi religiose. Penso che la scelta dell’oratorio di Renate di ospitare una festa per la fine del Ramadan sia una scelta bella, saggia. Che paura abbiamo ad aprirci al confronto con altre fedi o altre esperienze spirituali? Questi incontri arricchiscono.".