Venduta per quasi 10 miliardi la villa della vedova dello stilista assassinato

Una villa, quella di Patrizia Reggiani vedova del noto stilista Maurizio Gucci, è stata venduta a Milano alla cifra 'folle' di 9,5 milioni di euro. La lussuosa abitazione in via Andreani, all'angolo con via della Commenda nel centro di Milano è un vero e proprio castelletto gotico.

La Reggiani, dopo il carcere, era tornata a vivere nella dimora insieme alla madre Silvana Barbieri. Patrizia Reggiani infatti è rimasta in cella per 17 anni dopo essere stata condannata come mandante dell'omicidio del marito, freddato con tre colpi di pistola in faccia davanti alla sede di una sua società in via Palestro a Milano, il 27 marzo 1995. Una vicenda che è stata al centro delle cronache in Italia e nel mondo. L'ex moglie di Gucci, dopo circa 2 anni di indagini, era stata condannata a 26 anni di carcere.

Insieme a lei, venne condannata a 19 anni per concorso in omicidio Pina Auriemma, amica della Reggiani, già proprietaria di un negozio Gucci a Napoli, e i due esecutori materiali dell'omicidio. Come risultò dalle indagini, la Reggiani pagò 500 milioni di lire ai sicari perché uccidessero il marito, con la Auriemma che fece da intermediaria.

A dare notizia della vendita a una coppia di stranieri (britannico lui, austriaca lei) è Il Giorno. Non si tratta del record di prezzo per uno degli immobili in cui ha vissuto Lady Gucci. Nel 2021 il magnate farmaceutico indiano Risha Shah ha infatti acquistato all'asta l'attico da 1.800 metri quadrati con piscina, giardino pensile e affaccio su San Babila per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.