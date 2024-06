La vera storia della luganega, una specialità arrivata a Monza secoli fa

La luganega è riconosciuta oggi come il salume per eccellenza immancabile perché il risotto alla monzese possa definirsi tale. Una specialità celebrata come orgogliosamente brianzola, che dopo anni d'oblio è tornata ad essere apprezzatissima e a fare capolino nelle macellerie d'élite e nei ristoranti del territorio che propongono la cucina tradizionale. E che quest'anno sarà protagonista anche della Rievocazione storica: statsera, venerdì 7 giugno, dalle 19 in piazza Trento e Trieste, il Comitato Rievocazione Storica Monza sarà infatti affiancato dall'Associazione Produttori Luganega Monza per proporre ai monzesi la degustazione del tradizionale risotto, accompagnata da figuranti in costume d'epoca che decanteranno antiche poesie dialettali.

Un lungo viaggio dal Sud

Quello che non tutti sanno, però, è che le origini dell'ormai celebre salume si perdono nella notte dei tempi e che in quella che era nel medioevo Modoetia, la città della regina Teodolinda, ci è arrivato soltanto dopo un lungo viaggio partito dal profondo sud. A spiegarlo a MonzaToday è Ghi Meregalli, appassionata di storia locale e ideatrice delle rievocazione storica monzese: Va detto anzitutto che la luganega non è una comune salsiccia ma un ha delle sue peculiarità molto bene definite - ha spiegato - L'ipotesi più accreditata è che le sue radici vadano affondando nella Lucania, come si può intuire dal nome originario, ovvero lucanica, che ai tempi degli antichi Romani comprendeva il Cilento e la zona settentrionale della Calabria. Ancora oggi, in quei luoghi, la salsiccia tradizionale viene infatti prodotta, seppur con delle variazioni caratteristiche come l’aggiunta del finocchietto o del peperoncino".

"Di fatto dunque, dalla Lucania, e in particolare secondo la ricetta proposta dalle schiave lucane, la luganega si sarebbe poi diffusa anche al nord. Secondo taluni studiosi a importarla nell'Italia settentrionale potrebbero essere stati invece i longobardi, durante l'occupazione della Longobardia Minor".

Ad accreditare la tesi romana la testimonianza dello storico Varrone che, nella sua opera "De lingua Latina" parla di "una salsiccia fatta con l'intestino crasso del maiale è chiamata lucanica, perché i soldati l'hanno imparata a fare dai lucani".

La tesi greca

Secondo altri studiosi, la luganega sarebbe invece giunta in Italia arrivando dall'antica Grecia.

Nel 323 a.c., infatti, i lucani erano in guerra con i tarantini contro Alessandro I d’Epiro, zio di Alessandro Magno, venivano sconfitti. Permettendo al generale macedone, conquistando l’Apulia, di arrivare fin sotto le mura dell’antica Paestum. Qui ritrovava i lucani insieme ai sanniti e, ancora una volta, i popoli italiani uscivano sconfitti dalla battaglia con la falange macedone.

Alessandro tornava quindi ad Epiro (attualmente una zona di confine tra l’Albania e la Grecia) portando con sé tantissimi ostaggi, tra cui molte famiglie aristocratiche lucane e sannite. L'integrazione di quelle famiglie con le persone del luogo avrebbe dunque creato uno scambio culturale intenso. Oggetto di quegli scambi, appunto, anche la luganega, divenuta loukanika, e la sua ricetta. Tant'è che ancora oggi la loukanika è una salsiccia tipica in Grecia.

Dalla Grecia, a portarla in Lombardia e in Veneto 1100 anni dopo, sarebbe stato infine il principe Arnaldo Zamperetti da Cornedo, ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia a Rodi. Secondo le diverse varianti lombarde, venete e trentine.

La luganega di Monza

"La ricetta certamente più ricca, e tenuta gelosamente segreta, è proprio quella della luganega di Monza, conosciuta solo da pochi esperti macellai - ha spiegato ancora Ghi Meregalli - Nel suo impasto si trovano infatti anche formaggio grana, brodo di carne e vino, ed è l'ingrediente fondamentale per il risotto alla monzese. Che per tradizione viene servito bianco con uno spazio all centro per far spazio al salume".