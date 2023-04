Stop agli sprechi d'acqua e digitalizzazione degli acquedotti: al via il progetto da 1 milione di euro

Quasi 1 milione di euro. Due chilometri di rete dell’acquedotto da rinnovare. E sei mesi e mezzo di lavori.

Sono i numeri principali dell’intervento che BrianzAcque si appresta a realizzare a Verano Brianza nell’ambito del maxi progetto da 60 milioni (di cui quasi 50 finanziati dal Pnrr) per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza. I cantieri, che prenderanno avvio a metà maggio, coinvolgeranno tutta la via Nazario Sauro, dove le condotte vecchie e ammalorate attualmente presenti saranno sostituite con la posa di nuove tubazioni. L'obiettivo, appunto, quello di ridurre le perdite d’acqua e incrementare l’affidabilità del sistema dell'acquedotto. Secondo le stime dei tecnici, infatti, grazie a questa operazione dovrebbe essere possibile recuperare in termini di perdite fino a 64 metricubi di acqua al giorno, ovvero 1920 metricubi in un mese e quasi 20 mila in un anno.

Lavori indispensabili

"L’ammodernamento e la digitalizzazione dell’acquedotto oltre ad una significativa riduzione della dispersione idrica e a uno spreco minore di una risorsa indispensabile per la vita delle persone, porterà al risultato concreto di poter contare su una maggior disponibilità di acqua per i cittadini anche in caso di periodi di siccità" hanno spiegato da BrianzAcque. A tal proposito il presidente e amministratore delegato Enrico Boerci ha sottolineato la valenza dell'operazione: “Il Pnrr ci offre un’opportunità formidabile per rinnovare i nostri acquedotti e trasformarli in infrastrutture moderne ed efficienti. In prospettiva questi cantieri, che certamente comportano un qualche disagio, rappresentano una ricchezza per il territorio in quanto contribuiranno a preservarci dai problemi legati ai cambiamenti climatici e, in particolare, a contenere i volumi di perdite d’acqua con benefici per i cittadini e per l’ambiente”. Anche Paolo Caglio, vicesindaco di Verano Brianza, ha commentato positivamente il progetto: “Massimizzare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali è una priorità per tutti, cittadini ed istituzioni, e la gestione dell’acqua non fa certo eccezione considerando il rischio di veder perdurare le situazioni di siccità che purtroppo ben conosciamo. Il nostro comune sostiene BrianzAcque nell'implementazione di questo progetto strategico e nella definizione dei dettagli finalizzati a renderne fattibile la realizzazione sul nostro territorio”.

Silverio Clerici, presidente di Ato Monza e Brianza e soggetto beneficiario del finanziamento ha infine dichiarato: “E' un'importante sfida che ci consentirà di rinnovare le reti, ridurre le perdite idriche, creare interconnessioni tra gli acquedotti e implementare soluzioni tecnologiche innovative di controllo e misura dei volumi d’acqua immessi in rete. Una priorità resa ancora più urgente dal perdurare della situazione di scarsità idrica di questi ultimi periodi. Il valore della “risorsa acqua” sta divenendo e diverrà una tematica di primario interesse anche per i comuni dell’intera Brianza, motivo per cui è necessario fin da ora investire per la tutela, il risparmio, la conservazione di un bene così prezioso”

I Il cantiere e la viabilità

Per effettuare il ricambio del tratto di rete, il settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque impiegherà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto. La fitta presenza di sottoservizi non consentirà infatti di utilizzare il metodo meno invasivo del No-Dig.

"Sotto i ferri" finirà l’intera via Sauro, dall’incrocio con via della Repubblica vicino al comune di Giussano fino all’intersezione con via De Gasperi, poco prima di Carate. Nel segmento di arteria compreso tra l’incrocio con via della Repubblica a nord e via comasina, a Sud, i lavori si svolgeranno sotto la sorveglianza di un archeologo, così come disposto dalla Soprintendenza in relazione al potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici durante gli scavi.

Via Nazario Sauro è asse viabilistico centrale ed è un’arteria molto trafficata su cui si affacciano edifici pubblici, una nutrita schiera di esercizi commerciali e complessi residenziali. In previsione delle attività di scavo, in collaborazione con la polizia locale, è stato pertanto predisposto un apposito piano viabilistico. Per ridurre i disagi, i cantieri occuperanno una sola corsia e si sposteranno progressivamente, a tratti di 150 metri, in avanzamento dal confine a sud con Carate Brianza verso nord. La viabilità su via Sauro non sarà mai interrotta ma in corrispondenza del tratto di cantiere verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e, nelle ore di punta mattutine e pomeridiane, da un moviere. Inoltre, percorsi alternativi verranno segnalati nel limite del possibile e gli accessi ai passi carrai verranno sempre garantiti. Salvo imprevisti, in prossimità del municipio e dell’istituto scolastico i lavori saranno effettuati in estate, in concomitanza con la chiusura della scuola.