Il professor Galli torna per parlare... di sé

Al grande pubblico è divenuto noto in seguito all'emergenza sanitaria. Presente in tutte le trasmissioni televisive per parlare di covid e vaccini. Stimato, ma anche inviso a tanti.

Giovedì 18 maggio alle 21 la biblioteca civica di Verano Brianza ospiterà il noto professore Massimo Galli, primario di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano e docente alla Statale, oggi in pensione, che insieme allla giornalista scientifica Lorella Bertoglio presenterà il libro "Gallipedia.Vorrei dire...", edito da Vallecchi lo scorso aprile, di cui è coautore. Autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche, Galli è stato presidente della Società italiana di Malattie infettive e tropicali dal 2017 al 2019 e continua a combattere, a fare ricerca. Lorella Bertoglio, l'altra coautice, è invece proboviro di "Unamsi", l'Unione Italiana dei giornalisti Medico Scientifici.

"Il testo è una lunga intervista, speriamo non troppo lunga, che spazia dalle mie vicende personali, che mi sono state estorte con grande abilità - le parole del professore - Per la più parte vi aspettate un libro sul Covid ma rimarrete delusi. Il coronavirus c'è ma non è protagonista assoluto. Nell'accettare questo progetto ho colto l'opportunità di tornare a parlare di malattie in questo momento troppo dimenticate. Della meningite, ad esempio, che si può prevenire vaccinando. Dell'infezione da hiv, contro la quale ho combattuto durante tutta la mia vita professionale e di cui oggi ci si ricorda troppo poco. Dell'infezione da hcv contro la quale esiste una cura molto efficace, ma molte persone non sono consapevoli di esserne affetti o di potersi curare."

Un appuntamento certamente interessante. Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi scrivendo a veranobrianza@brianzabiblioteche.it indicando nome, cognome e un recapito telefonico per ogni singolo partecipante.