In Brianza è arrivata una nuova casetta dell'acqua

Adesso anche a Verano Brianza è arrivata la casetta dell'acqua. Ieri, lunedì 13 giugno, il taglio del nastro: la casetta dell'acqua si trova bel parcheggio del centro sportivo Casati. La prima casa dell’acqua pubblica a Verano Brianza è stata realizzata da BrianzAcque in collaborazione con l'amministrazione comunale.

“Oggi , siamo orgogliosi di inaugurare un chiosco qui a Verano Brianza - dichiara Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque -. Un ulteriore tassello che si aggiunge al sistema di 85 self service idrici collocati sul territorio di Monza e Brianza attraverso cui diamo concreta attuazione alle pratiche di sostenibilità. La casette distribuiscono acqua pubblica di ottima qualità, e del tutto sicura , perché controllata da stringenti analisi di laboratorio . Auspico che i veranesi, complici anche le temperature elevate e la bella stagione, ne vorranno fare largo consumo contribuendo così alla diffusione e alla crescita di una nuova cultura della risorsa idrica e di una nuova coscienza ambientale in aiuto del Pianeta”.

“Uno dei punti del programma del nostro mandato è quello di promuovere e sostenere progetti in materia ambiente e sostenibilità - aggiunge il sindaco Samuele Consonni -. Con l’inaugurazione della casetta installata da BrianzAcque oggi vogliamo rendere concreto il nostro proposito. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione a chilometro 0 acqua potabile buona e sicura e non dobbiamo sprecare questa opportunità, dobbiamo utilizzare questa risorsa nel modo migliore. Non solo riduzione di bottiglie di plastica, di imballaggi e del trasporto su gomma delle casse di acqua in bottiglia, ma favorire la cultura del riutilizzo partendo proprio dalle bottiglie e portare uno dei beni di primaria importanza nelle case dei cittadini a prezzi calmierati. Non vogliamo fermarci qui e con l’aiuto di BrianzAcque continueremo a promuovere un utilizzo consapevole e rispettoso di un bene che troppo spesso diamo per scontato, ma che i cambiamenti climatici degli ultimi anni sta mettendo in crisi”.

Sempre in funzione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e collocato in un luogo strategico, il self service di ’”oro blu” rappresenta una soluzione green in quanto contribuisce a ridurre il consumo di bottiglie di plastica monouso e ad abbattere l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di contenitori e packaging.

La risorsa idrica distribuita è la stessa a km.0 che esce dal rubinetto di casa attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema supplettivo di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche. Per conoscere la composizione dell’H2O distribuita e i consumi di ogni singola postazione, basta collegarsi al sito www.brianzacque.it,sezione “case dell’acqua”. A breve, queste informazioni saranno disponibili anche direttamente sul monitor della postazione smart, su cui compariranno insieme ad altri dati e notizie utili alla cittadinanza. Attualmente, i prelievi di acqua sono gratuiti. Tuttavia, per poter far rifornimento, a breve occorrerà essere muniti di un’apposita tessera, già acquistabile al costo di 3 euro da un totem posizionato all’interno del bar del Centro Sportivo Casati. Nell’effettuazione dei rifornimenti si chiede agli utenti senso di responsabilità e il rispetto delle norme igienico sanitarie. Al termine dell’inaugurazione, BrianzAcque ha donato ai presenti gadget e bottiglie in vetro.