Vestiti di seconda mano gratis: si paga solo la shopper dove metterli

La gioia di tutte le appassionate di shopping. Soprattutto quelle green che adorano i vestiti e gli accessori di seconda mano. A Milano il 3 e il 4 settembre si svolgerà 'All you can wear'.

Location di questo shopping sfrenato, solidale, green ed economico sarà il negozio 'Di Mano in Mano' (in viale Espinasse 99). Le regole sono molto semplici: acquistando una shopper realizzata per l'occasione a mano da Stefania Cifarelli e Gabriella Mondelli, sarà possibile riempirla fino al bordo con abiti e accessori presenti in negozio. Il tutto sarà totalmente gratuito: si pagherà solo la borsa, non il suo contenuto. Sono disponibili solo 1.000 shopper (il costo di ogni borsa è di 18 euro).

Due giorni durante i quali sarà possibile rinnovare il proprio guardaroba nel rispetto totale dell'ambiente, dando una seconda vita a capi di abbigliamento e accessori di seconda mano (ma anche nuovi da stock).

Le shopper disponibili durante l'evento, realizzate a mano dal progetto “Tredici cm" di Stefania Cifarelli e Gabriella Mondelli, rispettano il concetto del riuso tanto caro alla cooperativa milanese: ogni borsa viene creata con stoffe di fine stock provenienti da grandi brand o da case sgomberate, con una predilezione per le fibre riciclate ed ecosostenibili. Ogni shopper è così unica. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni consultare questo sito oppure inviare un'email a info@dimanoinmano.it.