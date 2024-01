La via di Monza dove due sere alla settimana i residenti sono "reclusi" in casa

Vita dura per chi, a Monza, vive in via Durini. Soprattutto nel fine settimana quando la via, presa d’assolto dagli amanti della movida, diventa anche terreno fertile per il parcheggio selvaggio.

Un problema che ormai prosegue da anni. Un problema che da sempre i residenti lamentano e che, puntualmente, sollecitano l’intervento della polizia locale. Con il centralino del comando che, soprattutto nelle serate (e nottate) di venerdì e di sabato, viene subissato dalle telefonate di residenti che non riescono a dormire per schiamazzi e petardi, ma che non riescono neppure ad entrare (o uscire) dai garage per le auto parcheggiate in divieto di sosta. Un problema che anche in passato era finito sui banchi del consiglio comunale. Un problema annoso quello della (difficile) convivenza tra i residenti e tra chi frequenta i locali della via della movida, non rispettando i regolamenti e i divieti.

Peraltro una residente segnala che “all’inizio di via Durini c’è tanto di cartello con indicato il divieto di fermata e di sosta sul lato destro della strada, ma il cartello è stato girato così da passare inosservato”. Un problema che da tempo la monzese ha segnalato ma, a quanto pare, senza successo visto che il disagio prosegue.

Un disagio che nell’ultimo weekend è stato nuovamente sollevato da Francesca Pontani, residente nella via oltre che ex consigliere comunale (Italia Viva) durante la giunta Allevi. E che ancora oggi denuncia quell’anarchia che, più volte denunciata durante l’amministrazione Allevi, si ripresenta ancora oggi durante l’amministrazione Pilotto. Il problema sollevato da Pontani è doppio: da una parte lo scoppio (proibito dal regolamento di polizia urbana) di petardi e botti come durante la notte di San Silvestro; dall’altra il parcheggio selvaggio. “Naturalmente nessuno in giro a controllare - ha denunciato Francesca Pontani anche sulla sua pagina Facebook -. Un sacco di auto erano parcheggiate in divieto di sosta. Ma di vigili nemmeno l’ombra. Via Bergamo non si tocca, se non per fare ordinanze sperimentali”.