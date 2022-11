La via chiusa tre sere alla settimana: per passare serve il pass

In via Bergamo cambia (ancora) la viabilità. Dopo l'introduzione l'1 ottobre della Zona a traffico limitato (Ztl) dal martedì alla domenica dalle 19.30 alle 24 adesso il comune di Monza rivede l’ordinanza. La via della movida chiuderà ancora la sera, ma dal giovedì al sabato.

Come si legge sul documento pubblicato sull'albo pretorio del comune di Monza dal 6 novembre al 31 dicembre 2022 "nei giorni di giovedì, venerdì, sabato dalle ore 19:30 alle ore 24:00: è consentita la circolazione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso, dei domiciliati e dei veicoli di coloro che devono accedere nella località oggetto del presente provvedimento, supportati da idonea documentazione accertante l’effettiva necessità". Inoltre sempre in quei giorni e in quella fascia oraria in via Bergamo è vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati, nessuno escluso; ed è consentito il transito in attraversamento a passo d’uomo. Per ritirare il pass che autorizza comunque la circolazione i cittadini dovranno rivolgersi agli uffici di Monza Mobilità, in via Cernuschi.

La chiusura serale della strada tutta la settimana (tranne il lunedì) dalle 19.30 aveva sollevato parecchie perplessità e critiche soprattutto tra gli stessi residenti. La scelta, allora adottata dall'amministrazione comunale, per andare incontro alle esigenze dei numerosi locali presenti nel borgo della movida, e al tempo stesso per tutelare il riposo dei residenti non era però stata accolta positivamente. "La chiusura della strada la sera fino a mezzanotte non risolve il problema - aveva spiegato un residente a MonzaToday -. Infatti da mezzanotte in poi qui si scatena il putiferio e si ci sono risse o schiamazzi siamo noi cittadini che dobbiamo allertare le forze dell'ordine. Sarebbe molto più utile, per risolvere il problema, se la pattuglia della polizia locale presidiasse la zona dalle 23 alle 5 del mattino. È proprio in quegli orari che succedono i problemi".