La via di Monza dove si degustano prelibatezze alla ciliegia, ecco dove

La festa di San Gerardo è vicina e con questa nella città di Teodolinda si ripeterà come da tradizione l'immancabile omaggio al frutto da sempre legato al suo culto.Questa volta, però con un occhio rivolto al food più in generale, ormai in cima ai fenomeni di tendenza.

Non è un caso dunque quanto accadrà martedì 6 giugno in via Bergamo e in via De Gradi, in pieno centro storico, dove in diverse attività commerciali sarà possibile degustare non solo le ciliegie (che verranno distribuite gratuitamente) ma anche prelibatezze a base di ciliegie. Dal risotto con le ciliegie e lo stracchino al carpaccio di manzo con coulis di ciliegie, dalle crudité di pesce con composta di ciliegie alle dolcissime crostate e ai crumble, fino ai cocktail a tema e ai bubble tea aromatizzati, il ventaglio delle degustazioni a base di ciliegie è stato pensato per un'esperienza di gusto incredibilmente curiosa e golosissima.

Per i monzesi, grandi e piccini, non resterà dunque che guardare fuori dalle vetrine e fare attenzione a quelle attività che esporranno la locandina legata all'evento. E prepararsi al sollazzo del palato. Non senza aver prima ringraziato (manco a dirlo) il santo dei Tintori. Il primo vero estimatore del golosissimo frutto.