Ecco la via più romantica di Monza

L'avevano annunciato e alla fine è stato così. Un lungo e romantico tappeto di petali di seta di color rosso hanno ricoperto i marciapiedi di via Bergamo a Monza. Un tappeto che nella serata di San Valentino ha richiamato nel borgo della movida monzese tantissime persone. Non solo innamorati che avevano scelto i locali del borgo per una cena a lume di candela, ma anche coppie che volevano scattarsi un selfie in quella che è già stata ribattezzata - non solo la via della movida - ma anche la via più romantica della città.

Oltre 50mila petali rossi dal ponte di via Azzone Visconti fino al sottopasso di via Bergamo a ricordare ai monzesi la dolcezza del 14 febbraio. Un evento organizzato in toto dai negozianti del borgo. Tutto è partito da Riccardo Zakian del QocktailExperience by Qualunquemente, giovane ristoratore di via Bergamo che in collaborazione con i colleghi sta organizzando eventi nel piccolo borgo monzese.

"A San Valentino è stato un successone - spiega l'organizzatore a MonzaToday -. Tantissime telefonate di persone incuriosite dalle iniziative, e poi dalle 16 sono iniziate ad arrivare le coppie. Sembrava una giornata di festa: adolescenti, giovani, coppie mature che hanno voluto passeggiare lungo quella distesa di petali rossi e farsi una foto, proprio nel giorno della festa degli innamorati".

Il tuffo nel romanticismo e la voglia di una passeggiata mano nella mano circondati da 50mila petali rossi hanno richiamato centinaia di persone. Una grande soddisfazione per i commercianti che stanno già lavorando alla prossima edizione dell'evento che, vista l'affluenza, intendono anticipare già alle prime ore del pomeriggio. Ma intanto si sono già messi al lavoro per organizzare un altro evento, sempre sotto il segno del romanticismo: una 'candle night' durante tutte le attivita della via spegneranno le luci e la via Bergamo sarà illuminta solo a lume di candela. "Ma per la data, dovrete pazientare ancora un po'", conclude Riccardo Zakian.