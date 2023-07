Il cassonetto per i vestiti usati che però è usato come una discarica

Non bastano le azioni poste poste in campo dall'amministrazione comunale per migliorare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Non bastano i nuovi mezzi messi in campo dalla Sangalli. Inutili, anche, gli sforzi in merito alle tante campagne informative e di sensibilizzazione sul tema.

A Monza i furbetti dei rifiuti sono ancora parecchi. Anzi sarebbe meglio dire che il numero di coloro che si comportano in maniera incivile non accenna a diminuire. Accade in via Nino Bixio, dove per l'ennesima volta (giacché secondo i residenti la situazione si ripeterebbe da anni) il cassonetto giallo per la raccolta dei vestiti usati si è trasformato in una "discarica" a cielo aperto. La polemica, manco a dirlo, è nata ancora sui social, dove più di un residente in settimana ha fotografato il tanto discusso cassonetto denunciandone l'utilizzo sbagliato da parte di alcuni ignoti. Di fianco al cassonetto, oltre a tanti indumenti e sacchetti con rifiuti lasciati per strada, anche una rete con le doghe in legno per il letto. Che qualcuno ha lasciato lì, con tutta probabilità, di notte. Evidentemente perché troppo pigro per sbarazzarsene nei modi dovuti.

"Purtroppo il raccoglitore è sempre circondato di sacchi di indumenti rottami e spazzatura di diverso tipo - ha scritto non a caso un utente - Vederlo pulito è quasi impossibile… e siamo a due passi dal centro". "Ancora il cassonetto di via Nino Bixio, una situazione indecente da anni. Io li farei togliere tutti, sono diventati il pretesto e il catalizzatore per abbandonare ogni genere di rifiuto che nulla ha a che fare con la raccolta di abiti usati" ha sottolineato un altro.

Una situazione di degrado che davvero non piace ai residenti. Che sono arrabbiatissimi con i furbetti dei rifiuti e che hanno chiesto si intervenga quanto prima: "Inciviltà all'ennesima potenza, dovrebbero piazzare delle telecamere" Un appello all'amministrazione comunale che questa volta, in tanti, hanno difeso: "La colpa non è del comune, il vero problema è l'inciviltà di quelle persone che non vogliono fare fatica e dunque non fanno l'indifferenziata" hanno chiosato gli utenti.