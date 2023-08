Erba alta a Monza: non si placa il malcontento dei cittadini

Non sembrerebbe accennare a placarsi il malcontento di tanti cittadini monzesi relativamente al mancato taglio dell'erba alta in città. E anche sui social le segnalazioni dei cittadini continuano a susseguirsi.

L'ultima, in ordine di tempo, quella di un'utente della pagina Facebook "Sei di Monza se...", che ha postato la foto dell'area tra via Boito e via Monteverdi, nel quartiere Cazzaniga, dove erba e sterpaglie sono arrivate a invadere buona parte del marciapiede: "Una giungla di erbacce - ha sottolineato - Se deve passare di lì un disabile in carrozzeria o con le stampelle che fa?". Una considerazione che, nemmeno a dirlo, a scatenato i commenti (arrabbiati) di decine di altri utenti della pagina. Che hanno sottolineato la presenza dell'erba non tagliata in diverse altre parti della città: "In zona Regina Pacis la situazione non è mai cambiata - ha infatti postato un altro utente - In via Borsa si potrebbe recuperare metà marciapiede che invece è occupato dalle erbacce. Anche nella zona dell'ex carcere è la stessa cosa".

E se c'è chi ha voluto (tentando di tacitare le polemiche degli utenti) ricordare le promesse dell'Amministrazione (che ha rassicurato i cittadini circa gli interventi programmati a proposito), ribadendo anche come gli addetti comunali, dopo il nubifragio, siano "oberati di lavoro", e dunque come i ritardi nella manutenzione del verde siano "non voluti", altri hanno invece sottolineato di essere "stanchi dello stato di disordine" che regna in città per quel che concerne appunto tali interventi. Compresi, altresì, quelli attinenti ai marciapiedi. Che in molte vie di Monza si presentano rovinosamente sconnessi.

Stando a quanto riferito ancora da alcuni utenti, oltretutto, anche le chiamate agli uffici comunali deputati a intervenire spesso si risolverebbero con un nulla di fatto.

Una situazione difficile, dunque, che fa il paio con il malcontento dei proprietari di animali che per settimane sono andati lamentando la presenza nelle aree verdi dei forasacchi, molto nocivi per la salute dei quattro zampe (a Muggiò la storia della proprietaria di Axel, il cane finito più volte dal veterinario per via dei forasacchi). E di fronte alla quale, appunto, i monzesi non sembrano voler cedere. Richiamando nuovamente l'amministrazione a "fare il suo dovere".