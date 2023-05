Un'intera via sotto scacco dei writers: ecco cosa sta succedendo

Come se il baccano serale delle compagnie dei giovani non fosse già di per sé sufficiente a disturbare la quiete dei residenti, adesso ci si sono messi anche i graffittari. Che sempre di notte agiscono e che, certi probabilmente di non essere beccati, hanno deciso di imbrattare muri e serrande dei negozi.

C'è grande preoccupazione in via Buonarroti, nel quartiere Regina Pacis, e a chiedere maggiori controlli ora sono i commercianti. In primis Alberto Galli, proprietario dell'omonima impresa di onoranze funebri che sabato mattina, non appena arrivato al lavoro, si è accorto che la serranda del suo negozio era stata completamente imbrattata. "È una sorta di scritta nera come la pece e che invero non è molto bella da vedere - ha spiegato - Chi l'ha fatta deve aver agito di notte e in modo del tutto indisturbato, certo di non essere visto, perché una cosa del genere richiede tempo. Ormai è un fenomeno che ha preso piede da parecchio e per il quale, specie nelle ore notturne, servirebbero più controlli. A essere stata imbrattata infatti non è stata solo la mia serranda ma anche quelle dei negozi vicini. E questo significa, per me e per gli altri commercianti, spese da sostenere per ripulire".

Il passaggio dei sedicenti artisti lungo i muri e le serrande della via, in effetti, non è certo una novità. Basti pensare al sottopasso Rota - Grassi, regno dei writers da sempre. Dal quale, evidentemente, i graffitari hanno preso congedo per mettersi "a lavorare" direttamente sulla strada. "Perlomeno nel caso della mia serranda direi che non si tratta certo di un'opera d'arte - ha detto ancora Galli - Unitamente al fatto che i writers hanno imbrattato anche il marmo e il muro che delimitano l'ingresso all'attività. Il che, se parliamo di ripulitura, significa maggiori spese". Spese che in molti casi sono sostenute inutilmente perché il più delle volte, quando vengono cancellate, le vecchie scritte vengono sostituite con altre.

Dagli schiamazzi notturni ai decori degli improbabili artisti da strada, il quartiere sembra essere sotto scacco. E residenti e commercianti hanno perso la pazienza. "Di notte servono più pattuglie, vanno garantiti decoro e sicurezza" ha concluso l'impresario.