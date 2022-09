La nuova strada di Monza dove si cammina senza inciampare

Passeggiate in sicurezza per chi percorre la via Buonarroti. A Monza procede il cantiere per la realizzazione del nuovo marciapiede lungo il vialone alberato. E i primi risultati si vedono. Ad annunciarlo con un post sul suo profilo Facebook è l'assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti. "La nuova tratta di via Buonarroti-Rota-Foscolo prende forma - scrive sui social -. Finalmente possiamo camminare senza inciampare, spingere passeggini e sedie a rotelle senza difficoltà". Un intervento importante e atteso da molti anni. Continue le segnalazioni sui social, negli uffici comunali e persino in consiglio comunale di residenti (ma non solo) che lamentavano passeggiate a rischio.

Lungo il viale alberato monzese dove affacciano molte abitazioni, negozi e servizi la caduta era all'ordine del giorno. Il marciapiede era sconnesso a causa delle radici degli alberi che avevano 'spaccato' l'asfalto. Il cantiere è iniziato alla fine di agosto e i lavori sono stati organizzati a lotti. I lavori - previsti nella convenzione stipulata con un operatore privato nel dicembre 2020 - saranno eseguiti in 8 lotti che si concluderanno nel febbraio 2023, per non intralciare il traffico dell’importante viale di accesso alla città.

Per questo motivo il cantiere mobile non supererà i 40-45 metri di estensione complessiva, sempre assicurando il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza. Durante l’esecuzione dei lavori sono previsti restringimenti di carreggiata e la creazione di senso unico alternato regolamentato da movieri. Il cantiere sarà allestito nelle sole ore diurne, per essere rimosso a fine giornata e riallestito in quelle successive; sarà sempre consentito l’accesso protetto ai residenti, ai titolari e ai fruitori degli esercizi commerciali. Le lavorazioni garantiranno quanto possibile il transito dei mezzi pubblici, che verranno deviati in modo limitato previo avviso.