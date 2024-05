La strada più pericolosa di Monza dove gli automobilisti non passano per non danneggiare l'auto

Sos buche in via Carrà a Monza. La strada è trasformata in un enorme cratere e gli automobilisti, per paura di danneggiare il veicolo, non la attraversano e parcheggiano nelle vie limitrofe. Un problema non nuovo quello della via che conduce a diverse aziende. Un problema già sollevato tempo fa da MonzaToday raccogliendo la segnalazione di una lettrice. Che adesso è tornata a denunciare lo stesso problema, peggiorato con le piogge degli ultimi giorni.

“Sono state dette tante cose, fatte tante segnalazioni, addotte diverse giustificazioni e, a mio avviso, anche tantissime scuse - scrive sul seguitissimo gruppo facebook ‘Sei di Monza se…’ -. Oggi a distanza di mesi la situazione è diventata assolutamente vergognosa! Da cittadina monzese e lavoratrice obbligata a usare questa strada per arrivare al lavoro, rinnovo la mia segnalazione invitando chi è nella facoltà di farlo, ad intervenire con estrema urgenza prima che qualcuno si faccia davvero male. Le buche oggi sono dei crateri dove si entra dentro fino al ginocchio. Io e molti altri colleghi siamo costretti a parcheggiare nella adiacente via Boccioni e raggiungere a piedi il luogo di lavoro per non rimetterci la macchina o peggio ancora le ossa”.

Ma il problema dovrebbe avere le ore contate. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti è intervenuto nella discussione sui social annunciando una importante novità: “Via Carrà non era una strada pubblica fino a poche settimane fa. È sempre stata una strada di proprietà privata. Ora che è pubblica possiamo asfaltarla”.