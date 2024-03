Restano improvvisamente senz'acqua e scoprono che il condominio non pagava le bollette

“Sono andata in bagno a lavarmi le mani e improvvisamente l’acqua non scendeva più. Ho riprovato dopo qualche minuto, solo pochissime gocce. Poi ho chiesto anche ai negozianti accanto e ho scoperto che avevano lo stesso problema. Anzi, non eravamo i soli, ma l’intera palazzina era rimasta senza acqua”.

Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday da una negoziante di via Cederna, a Monza. Dal pomeriggio di giovedì 7 marzo hanno problemi con l’acqua. “Abbiamo chiesto e abbiamo saputo che era stata tolta a tutto il condominio perché non era stata pagata la bolletta – spiegano -. Siamo rimasti basiti perché non siamo stati avvisati neppure dall’amministratore. Solo parlando con alcuni condomini abbiamo scoperto quello che era successo. Un bel problema, soprattutto per chi è sempre stato puntale nel pagamento delle bollette. Rimanere senza acqua è un disagio, soprattutto per alcune attività come quelle alimentari”.

La redazione di MonzaToday ha contattato direttamente Brianzacque per avere chiarimenti, scoprendo che l’acqua era stata tolta dopo un debito di ben 135mila euro e numerosi solleciti. “Nel corso della settimana, è stato limitato il flusso d’acqua – riferiscono dall’azienda -. Ciò è avvenuto nel rispetto della regolamentazione REMSI di ARERA. Lo stabile ha infatti cumulato un debito di oltre 135 mila euro, persistente da anni e a cui l’amministratore non ha mai dato riscontro, nonostante i numerosi solleciti inviati dal gestore del servizio idrico integrato. BrianzAcque conferma altresì che tutte le dovute comunicazioni (sia di sollecito di pagamento, sia di preavviso di limitazione della fornitura) sono state regolarmente inviate all’amministratore, in qualità di legale rappresentante del condominio”. Brianzacque inoltre ha precisato che nella giornata di venerdì 8 marzo l’ufficio recupero crediti dell’azienda ha definito con l’amministratore ed il legale del condominio un piano di rientro per il pagamento del debito cumulato. Nel pomeriggio la fornitura dell’acqua è stata regolarmente riattivata.