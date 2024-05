Monza sempre più piena di rifiuti: le segnalazioni dei cittadini

Di precedenti, con tanto di segnalazioni sui social, ce ne sono stati parecchi anche nei giorni scorsi. Dai cestini dell'immondizia sempre pieni, con sacchi e bidoni fuori dai negozi del centro storico anche in pieno giorno (segnalati daGiorgio Castoldi, coordinatore del gruppo Controllo di Vicinato San Carlo - San Giuseppe e vice coordinatore della consulta) al "guard rail fatto di rifiuti" in via dell'Offelera segnalato dai residenti. Fino al divano abbandonato di fronte alla chiesa di Santa Maria degli Angeli alla stregua di un improbabile oggetto d'arredo (che ha acceso il disappunto dei consiglieri comunali d'opposizione Paolo Piffer e Anna Martinetti) e alla mole di immondizia che ogni mattina viene ritrovata sul sagrato della chiesa di San Gerardo e che ha portato il parroco don Massimo Gaio a scrivere al sindaco.

Ora, l'ennesima segnalazione da parte dei cittadini arriva invece da via Cimabue, nel quartiere San Donato. Dove i marciapiedi che costeggiano il condominio Jolly, al civico 14, sono sono divenuti impraticabili a causa dell'ammasso di sacchi della spazzatura - e non solo, visto che sovrastare l'ammasso c'è pure un materasso - in attesa di essere smaltito dagli operatori ecologici. Una situazione documentata da una foto che anche in questo caso ha fatto il giro dei social e che i residenti della zona definiscono "quasi costante". E, come già altrove, "vergognosa".

Il rammarico di tanti cittadini di fronte al sistema rifiuti cittadino sembra dunque crescere. Ma anche la rabbia di fronte agli ancora troppi "furbetti" della spazzatura che continuano a non rispettare le regole del corretto smaltimento. Per i quali, a gran voce, in molti chiedono tolleranza zero e "più multe".