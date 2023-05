A Monza ci sono una nuova via e una nuova piazza

Monza ha una nuova via e una nuova piazza. La strada è stata intitolata alla pittrice Pina Sacconaghi, mentre la piazza alle Quattro Giornate di Monza.

La piazza, o meglio la piazzetta, è centralissima e si trova nell’area lungo via Cortelonga, all’incrocio con via Camperio. Con una delibera di Giunta è stata intitolata alle memoria delle Quattro Giornate di Monza avvenute dal 18 al 21 marzo 1848, quando i monzesi sono insorti contro gli austriaci.

Sempre con una delibera di Giunta la nuova strada che collega via Gallarana a via Bosisio è stata intitolata a Pina Sacconaghi, nota pittrice monzese morta nel 1994 ricordata non solo per il suo importante percorso artistico ma anche per essere stata una delle fondatrici del Museo etnologico di Monza e della Brianza.

Intanto in consiglio comunale nelle ultime sedute è arrivata la richiesta di intitolare una via anche a un altro personaggio noto e amato in città. Si tratta del professor Enrico Pietro Caronni, chirurgo di fama mondiale, padre della nuova chirurgia maxillo-facciale che grazie al suo metodo ha salvato la vita a centinaia di bambini. La proposta era stata avanzata con una mozione dal consigliere Stefano Galli (Fratelli d’Italia).