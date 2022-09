Viabilità a Villasanta per il Gp: strade chiuse e parcheggi

Villasanta si prepara ad accogliere la marea di tifosi di Formula 1. Come ogni anno, anche il comune brianzolo a ridosso del Parco, sarà direttamente coinvolto nel piano viabilità e traffico in occasione del Gran Premio in programma da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre.

Il Piano della Mobilità redatto da Monza Mobilità in accordo con gli organi competenti prevede che a Villasanta la creazione di quattro grandi parcheggi: l'area di Via Benvenuto Cellini (che potrà ospitare fino a 70 auto nelle giornate di sabato e domenica); l'area ex Carrier (da 227 posti auto, aperta sabato e domenica, su via Sanzio); il parcheggio all’angolo tra via Caravaggio e via Sanzio (per circa 10 autobus); il parcheggio Rovagnati (in viale Monza).

L’incrocio tra via Monza e via Sanzio è un nodo cruciale nel Piano della Mobilità, attraversato anche da una delle tre linee del servizio navette dell’evento (Linea blu in arrivo dallo Stadio di Monza). Per queste ragioni, alla polizia locale sarà affiancato personale di Monza Mobilità come supporto nella gestione del traffico e nel presidio.

Per le giornate di sabato e domenica, sono previsti blocchi della circolazione su via Sanzio, accessibile solo per gli autorizzati, e restrizioni anche in via Confalonieri e via Farina, per agevolare gli accessi al Parco. Le chiusure saranno modulate via via in base alla necessità e rimosse non appena sarà possibile, dopo il deflusso di fine manifestazione. È comunque consigliato di evitare le vie a ridosso del parco e di scegliere percorsi alternativi durante il fine settimana.

Ultimo provvedimento da tenere in considerazione riguarda la zona di San Giorgio. Su indicazione del comune di Biassono la strada da Villasanta verso San Giorgio e verso Biassono sarà chiusa alla circolazione stradale dalle 7 alle 19 di venerdì 9 settembre, sabato e domenica fino al termine della manifestazione. Da Villasanta potranno transitare solo gli autorizzati e i residenti della frazione San Giorgio. Blocco della circolazione (salvo residenti e autorizzati) anche per la villasantese via Baracca, negli stessi giorni.