Un viaggio in treno (con biglietto speciale anche da Monza) verso la città del torrone

Un viaggio speciale in treno fino a Cremona, partendo da Monza, nei giorni della Festa del torrone, per scoprire le bellezze della città (con visita guidata) e per gustare prodotti tipici - torrone e non solo - a un prezzo d’eccezione.

Sarà possibile con un unico biglietto, grazie alla proposta turistica ideata da Trenord per i weekend dell’edizione del 2023 della caratteristica manifestazione cremonese, che si terrà dall’11 al 19 novembre. Il biglietto unico costa infatti 24,90 euro e include il viaggio di andata e ritorno verso Cremona da qualsiasi stazione lombarda (dunque anche da Monza), la visita guidata alle bellezze cittadine e gli sconti dedicati. Il ticket, acquistabile solo online su sito e App Trenord, può essere usato nei weekend dell'11 e 12 novembre e del 19 e 20 novembre. Al momento dell’acquisto è necessario indicare la data di utilizzo del biglietto, che non richiede convalida.

Viaggio, visita guidata e sconti dedicati

Oltre al viaggio in treno, il biglietto di Trenord per la Festa del torrone include la visita guidata alla scoperta delle bellezze di Cremona. Il tour è organizzato da "Cremona Arte e Turismo" e per partecipare occorre prenotarsi con almeno 12 ore di anticipo scrivendo a visit@cremona.it o telefonando al numero 338 8071208. Con il biglietto si potrà inoltre usufruire di uno sconto dedicato del 10% su una consumazione presso l’area food situata in piazza Roma nei pressi del Palatorrone, che nei giorni della manifestazione ospiterà incontri, degustazioni, showcooking ed eventi.

E chi presenta il biglietto speciale Trenord allo stand convenzioni della Festa del torrone potrà acquistare due stecche di torrone e un sacchetto di biscotti al prezzo di 9 euro, invece che 12. Il biglietto per la Festa del Torrone è uno dei numerosi itinerari proposti da Trenord con l’iniziativa "Gite in treno", per valorizzare le attrattive del territorio e promuovere l’utilizzo del treno, per un turismo più sostenibile. I dettagli su questa e tutte le proposte di "Gite in treno" sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord.