A Monza una nuova rotatoria e un new jersey lungo oltre 1 km (ma non per sempre)

Dopo oltre 4 mesi dalla chiusura, nel pomeriggio di lunedì 13 maggio a Monza riaprirà al traffico viale Campania. Il 31 dicembre dell'anno scorso la strada era stata chiusa a causa dell’apertura di una voragine; adesso al termine dei lavori la strada riapre al traffico. Ma prima del ritorno a una viabilità come all'inizio è necessario avere ancora un po' di pazienza, per consentire agli operai di effettuare ulteriori controlli, garantendo comunque il traffico veicolare.

Nel frattempo la viabilità sarà modificata, anche se solo momentaneamente. Verrà allestita la segnaletica orizzontale e verticale lungo l’intero asse stradale, dall’incrocio con viale Lombardia a quello con via Borgazzi, per un totale di 1,2 km. Una fila continua di new jersey in plastica delimiteranno l’asse centrale dell’arteria lungo cui verranno collocati un migliaio di delineatori flessibili di corsia con inserti rifrangenti.

Considerato che la riapertura del viale avverrà in entrambe le direzioni di marcia a sole due corsie (mentre le due centrali resteranno interdette alla circolazione) verrà temporaneamente istituita una rotatoria all’intersezione tra viale Campania e via Philips. Un accorgimento concordato tra BrianzAcque e il Comune di Monza per consentire un ulteriore punto di attraversamento oltre a quelli in corrispondenza degli impianti semaforici di via Lago Trasimeno e via Teano/Verbano/Tronto.

Intanto da questa mattina, mercoledì 8 maggio, BrianzAcque ha fatto scattare l’operazione di allestimento della segnaletica stradale. Attività necessarie anche al fine di consentire la prosecuzione di indagini più approfondite sul collettore e propedeutiche ad un successivo intervento strutturale di risanamento della grande infrastruttura, che corre sotto l’arteria.