Monza, viale Cavriga resterà (parzialmente) chiuso al traffico

Viale Cavriga a Monza continuerà a restare parzialmente aperto al traffico. È stata firmata oggi l’ordinanza che ha confermato l’apertura di viale Cavriga dal lunedì al venerdì in sole due fasce orarie: dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 19.30. Il sabato e la domenica, invece, resterà off limits per le auto e le moto.

“Riteniamo sia la scelta giusta per far convivere le esigenze di mobilità dei lavoratori e delle famiglie con la tutela e il rispetto dell’ambiente”, ha detto il Sindaco Dario Allevi.

Intanto la Giunta ha prorogato fino al 31 marzo il provvedimento a sostegno dei commercianti e dei ristoratori che li autorizza in via straordinaria all’occupazione di suolo pubblico fino al massimo del 100% della SLP dell’attività per la posa di tavolini e strutture di carattere temporaneo destinate alla somministrazione.