Viale Cavriga chiuso al traffico nel weekend, la riapertura dopo il lockdown e la svolta green

Dopo sei mesi di chiusura in seguito al lockdown imposto dalla pandemia, lunedì 14 settembre riapre al traffico viale Cavriga. Ma le auto non potranno attraversare il parco tutti i giorni. La nuova ordinanza firmata dal sindaco di Monza Dario Allevi infatti prevede una riapertura parziale del tratto esclusivamente nei giorni feriali. Auto vietate invece nel weekend.

"Per 6 mesi, dai primi di marzo quando fu decretato il lockdown a oggi, la strada che taglia in due il Parco di Monza è stata chiusa. Non era mai successo nella storia. Adesso è arrivato il momento di sperimentare una nuova fase" ha dichiarato il sindaco Allevi. "Nei primi giorni di questa settimana si sono formate code e rallentamenti nelle strade intorno al Parco: in via Lecco, via Cantore, viale Libertà e via Boccaccio, spiegano il Sindaco e l’Assessore alla Mobilità Federico Arena. Con la riapertura delle scuole, lunedì, la mobilità dell’area rischiava di andare ulteriormente in crisi. Ecco perché abbiamo deciso di riaprire, seppur parzialmente, viale Cavriga. Ma lo faremo solo in due fasce, nelle ore di punta. Ciò darà la possibilità alle persone di godersi il nostro polmone verde senza auto nelle ore centrali della giornata e prima della chiusura serale. Così proviamo a far convivere le esigenze di mobilità dei lavoratori e delle famiglie con la tutela dell’ambiente".

I nuovi orari

Dal lunedì al venerdì viale Cavriga sarà riaperto al traffico in due fasce orarie: dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 19.30. Il sabato e la domenica, invece, la strada sarà off limits per le auto e le moto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per il nostro Parco – conclude Dario Allevi – si tratta di una rivoluzione copernicana che dimostra un’attenzione mai vista prima nei confronti della tutela dell’ambiente. È un provvedimento sperimentale che si concluderà il 31 ottobre, ultimo giorno dell’orario estivo del Parco che, con l’inizio di novembre, chiuderà i cancelli alle 20.30 anziché alle 21.30. L’obiettivo è adottare questa gestione di accessi al Parco in via definitiva perché vogliamo coccolare sempre di più il nostro gioiello verde".