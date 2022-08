Monza si illumina ancora: torna il Kernel Festival

L'anno scorso l'evento aveva lasciato monzesi e non a bocca aperti. In tanti avevano ammirato le video proiezioni sulla facciata del Duomo. Lo spettacolo - intitolato Kernel Festival e promosso dall'associazione AreaOdeon - torna nella città di Teodolinda dal 23 settembre al 2 ottobre. Ma con nuove location, non solo piazza Duomo come era stato nell'ottobre 2021.

Così si legge nella delibera di giunta del comune di Monza. L'evento - che costerà alle casse comunali 80 mila euro - ritorna a far sognare i monzesi. Come si legge sul documento ufficiale le proiezioni di luce coinvolgeranno la Villa Reale (sia la facciata principale che i cortili interni del liceo Nanni Valentini), i Boschetti Reali e piazza Roma. L'evento è inserito nel circuito internazionale Ilo (International light festival organisation).

Uno spettacolo che l'anno scorso aveva conquistato il consenso di tantissime persone (oltre, come sempre, qualche critica): una manifestazione dove in modo originale viene valorizzato il patrimonio architettonico della città con un vero e proprio tripudio di luci e di suoni. Rispetto alla prima edizione quella del 2022 prevede anche la creazione di cortometraggi audiovisual 3D realizzati da artisti visivi italiani e stranieri, momenti didattici per le scuole secondarie di secondo grado, materne e primarie con laboratori didattici. L'evento costerà all'associazione AreaOdeon oltre 160 mila euro (80 mila dalle casse comunali).