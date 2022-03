Il sindaco che posta sui social il video dei concittadini che abbandonano i rifiuti

I cittadini continuavano a lamentarsi per i cestini utilizzati come pattumiera domestica e il sindaco ha fatto installare le fototrappole, proprio nei punti più sensibili e spesso denunciati. Poi non appena qualcuno è "caduto" nella trappola della maleducazione il primo cittadino ha postato su Facebook il video delle due persone che abbandonavano i rifiuti nei cestini o per strada, invitandoli ad autodenunciarsi.

Lotta contro l'inciviltà a Varedo. Nel comune brianzolo il sindaco Filippo Vergani ha iniziato la sua battaglia contro i maleducati. Sulla sua pagina Facebook ha postato il video dove si vedono due persone che a Varedo utilizzano in modo inappropriato i cestini lungo la pista ciclopedonale. Nel video (i volti naturalmente sono oscurati) si vede una donna che candidamente abbandona accanto al cestino un sacchetto, probabilmente pieno di vestiti. Poi quello di un uomo che parla al cellulare e tiene in mano un sacchetto di plastica pieno, probabilmente, di pattumiera. Dopo aver superato il cestino ritorna indietro e ci butta dentro il sacchetto per poi riprendere tranquillamente la sua passeggiata.

"Grazie anche alle segnalazioni giunte tramite Facebook, abbiamo installato delle fototrappole e.....taaac...beccati! - scrive il sindaco Filippo Vergani sui social -. Sono già in fase di individuazione due degli incivili del cestino lungo la passerella Ciclopedonale Linate 8 ottobre 2001. Speriamo che costoro si autodenuncino in polizia locale. Perché appena saranno individuati la sanzione sarà veramente salata! #avanticonfiducia: monitoriamo il territorio!".

Sono diversi i comuni della provincia che per combattere la triste abitudine delle persone ad abbandonare i rifiuti per strada o nei cestini si affidano alle fototrappole. Come ha fatto il sindaco di Caponago, Monica Buzzini. Gli incivili a Caponago sono stati "pizzicati" e già sanzionati.