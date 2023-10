Ecco perché gli animali ci fanno star bene: il video (un po' brianzolo) che sta commuovendo la rete

Una figlia che sta per partire per un viaggio di lavoro e un papà, un po’ burbero, al quale decide di chiedere aiuto. E quell’uomo, all’apparenza scontroso, dopo una settimana insieme al gatto e al cane che la figlia gli ha lasciato cambia. In meglio. Perché gli animali ci fanno stare meglio. Tanto che quell’uomo all’apparenza solitario dopo quell'esperienza decide di aprire le porte della casa e del cuore ad un cane recandosi direttamente in canile.

Questa la storia raccontata nel cortometraggio realizzato da Ultima PetFood, nota azienda che produce cibo per cani e gatti, e che è stato presentato nei giorni scorsi in anteprima al rifugio dell’Enpa di Monza. Un corto realizzato in collaborazione con l’Ente nazionale protezione animali e che nelle prossime 5 settimane sarà trasmesso in tv.

"Saranno anche animali, ma fanno emergere il nostro lato umano”. Questo il messaggio della campagna di Ultima Petfood presentata giovedì 28 settembre in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali a Monza. Il Parco canile gattile di Monza gestito da Enpa Monza ha, infatti, aperto le sue porte per la presentazione del cortometraggio della campagna “Più umani” che punta a sensibilizzare le persone sul tema del benessere degli animali e di chi li accoglie nella propria vita.

La campagna, realizzata per Ultima da VMLY&R Spagna, si concentra sull'idea che, in una società che sta diventando sempre più disumanizzata, condividere la vita con un cane o un gatto ci rende più umani; grazie alla loro presenza, tutti noi diventiamo capaci di tirare fuori la versione migliore di noi stessi, una versione più felice e più empatica. Un cane o un gatto, quando entra nelle nostre vite, risveglia il nostro lato più umano.