Scende dallo scooter e aiuta la signora in carrozzina ad attraversare la strada

È sceso dallo scooter e ha aiutato una donna con la carrozzina ad attraversare le strisce pedonali.

È diventato virale sui social il video del gesto compiuto da un uomo in quel di Sesto San Giovanni che, in procinto di attraversare la strada, è sceso dallo scooter sul quale sedeva per correre aiutare un'anziana signora con la sedia a rotelle che si trovava sulle strisce pedonali. Davvero un bel gesto, che sui social ha trovato l'apprezzamento di tanti utenti e che ha perfino richiamato l'attenzione del sindaco del comune alle porte di Monza Roberto Di Stefano. Il quale, a sua volta, ha ripostato il video sulla sua pagina Facebook.

"Questo è il vero spirito del Natale - ha postato compiaciuto il primo cittadino - Un gesto di gentilezza ed empatia nel nostro territorio che è diventato virale sul web. Un uomo che era alla guida del suo motorino ha lasciato il mezzo al semaforo rosso, è sceso e ha aiutato una signora in carrozzina ad attraversare le strisce pedonali. Bravissimo!!".

"Rispetto per queste persone - ha poi aggiunto - C'è ancora speranza in Italia".

Manco a dirlo, la pletora di commenti entusiasti e di complimenti nei confronti dell'uomo non si è fatta attendere.