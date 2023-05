È uscito il videoclip del duo musicale più chiacchierato di Monza

"Monza è da dove veniamo. Biancorossi. Non copi il mood, siamo noi il mood". È un esperimento musicale di autocelebrazione per il nuovo corso della loro carriera musicale, e insieme una dichiarazione d'amore per la città di Teodolinda, il nuovo videoclip "AirDrop" realizzato dal duo musicale formato dal 24enne Marcello Bordin e dal 23enne Nicolò Bartolletti, in arte Blito&Bullet, con la regia di Alessio Mariani. Proprio grazie alla realizzazione del video (che li ha visti protagonisti di una inconsueta e inattesa performance notturna con musica, fumogeni e il rombo di una macchina di grossa cilindarata parcheggiata in mezzo alla strada, alle spalle del ponte dei Leoni) nelle scorse settimane i due giovani sono diventati piuttosto noti al grande pubblico.

Con il nuovo singolo "AirDrop", che è stato pubblicato (con la regia di nella giornata di giovedì 4 maggio, sulla piattaforma Spotify e sui digital store, e sulla pagina Youtube del duo, la scelta di Blito e Bullet è stata appunto quella di omaggiare Monza, la città nella quale sono cresciuti e nella quale hanno mosso i primi passi come come artisti. E di raccontare il loro universo interiore, ovvero quello di due ragazzi di periferia che si muovono con sfacciata disinvoltura tra "attitudine e ambizione" e accompagnati da una certa dose di "cazzimma". "Ovviamente la scelta del rosso e del bianco che caratterizza il nostro outfit e gli effetti speciali nel post produzione non è casuale - hanno spiegato i due giovani a MonzaToday -. Monza è la città alla quale dobbiamo tutto e che sarà protagonista anche dei nostri prossimi lavori in uscita".

Il ritmo calzante e il sapore intelligentemente irriverente delle punchline che sono l'anima del pezzo definiscono e riassumono l'inimitabile (non copiabile) mood del duo. La loro cifra stilistica musicale e personale. In "AirDrop" Blito e Bullet hanno inteso sottolineare la potenza e la bellezza della musica e delle parole. Giocandole con ironia ma senza superbia. Con la giusta strafottenza. Dimostrando che sanno chi sono e cosa stanno facendo. E chiarendo la loro diversità e l'importanza della cultura slang che sa creare comunità e che sa fare la rivoluzione per dare vita a cose nuove e più belle. In attesa delle prossime uscite, ancora segretissime, e di altre inattese coreografie nel centro di Monza, l'auspicio per i due bro è quello che possano davvero "spaccare".