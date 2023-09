Videosorveglianza, pattuglie, monitoraggi: piazza presidiata a Desio contro il degrado

Contro l'abbandono dei rifiuti in piazza Giotto a Desio videosorveglianza, controlli, pattuglie e pure il coinvolgimento dei residenti.

È questo il risultato del confronto tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti del comitato del quartiere san Giorgio, riunitisi nella giornata di martedì 19 settembre, per cercare di trovare una soluzione all’annoso problema che preoccupa e affligge i residenti. Sono infatti principalmente tre le azioni che verranno portate avanti contro chi abbandona illegalmente i rifiuti nella piazza desiana. In primo luogo saranno effettuati degli accertamenti a sorpresa da parte di polizia locale e Gelsia per verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei residenti. Secondo il vicesindaco e assessore all'Ambiente e alla Sicurezza Andrea Villa "la criticità non dipende dal mancato passaggio del ritiro da parte degli operatori dell’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale, bensì dall’errata esposizione dei contenuti nei sacchi dedicati". Secondariamente saranno poi potenziati i controlli da parte delle pattuglie di polizia locale - anche grazie ai turni serali che già dai mesi estivi hanno sempre avuto particolare attenzione su piazza Giotto - volte a contrastare il degrado in quell’area e l’abbandono di rifiuti e a monitorare l’andamento del fenomeno. Infine, il coinvolgimento attivo dei residenti: “Senza la partecipazione dei residenti è difficile risolvere situazioni di incuria e inciviltà - ha aggiunto ancora il vicesindaco - L’utilizzo della videosorveglianza è uno strumento importante ed è un buon deterrente nei confronti di chi abbandona i rifiuti, ma l'occhio meccanico non basta: è necessario che, chi abita in zona, non chiuda gli occhi di fronte a comportamenti scorretti ma collabori attivamente per mantenere la pulizia e il decoro"

Un vero e proprio tavolo di coordinamento contro il degrado, dunque, "una novità assoluta - secondo il vicesindaco - che "potrà offrire ulteriori strumenti per gestire tale situazione". “L’incuria in piazza Giotto è una problematica che esiste da anni, nonostante gli interventi che si sono susseguiti da parte delle diverse amministrazioni. Durante la riunione abbiamo condiviso un’azione che si pone preliminarmente tre obiettivi: la risoluzione del problema dei rifiuti nella piazza, il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, nonché delle condizioni generali di decoro urbano, e l’intensificazione dei controlli".

Presenti all’incontro, oltre al vicesindaco, anche il comandante del Corpo di polizia locale Cosimo Tafuro.