Monza, proseguono i lavori per il teleriscaldamento: ecco le vie interessate

Non si fermano le opere per estendere il teleriscaldamento nella zona Est di Monza. Nei prossimi giorni i lavori si concentreranno nell’area ricompresa fra le vie Osculati e Messa dove gli operai procederanno a realizzare le opere propedeutiche all'estensione della rete.

Per non interrompere la circolazione ferroviaria "è prevista la realizzazione mediante spingitubo interrato, transitando sotto le linee della Monza-Lecco e della Monza-Molteno-Oggiono", si legge in un comunicato di Acsm Agam. Per permettere i lavori è prevista la chiusura totale della via Osculati dall’incrocio con via Ugolini, sino a via Messa oltre il passaggio a livello (che sarà chiuso).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori avranno inizio nella seconda metà di ottobre, e salvo condizioni meteo avverse ed eventuali imprevisti in corso d’opera, verranno completate entro la fine di dicembre.