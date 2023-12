A Monza niente botti la notte di Capodanno: ecco il divieto

A Monza niente botti per la notte di Capodanno. E il comune lo ribadisce.

In vista della notte di Capodanno di domenica 31 dicembre, il comune ricorda che il regolamento di polizia urbana prevede - dal 2019 - il divieto permanente di utilizzo di materiali pirotecnici esplodenti.

In particolare, ricordano dal palazzo di piazza Trento e Trieste, l’articolo 27 stabilisce il divieto di “far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita” nelle aree monumentali e del centro storico, in prossimità di parchi e giardini, di ospedali ed istituti di cura e di tutte le zone ove vigono i principi di fruibilità degli spazi pubblici e del decoro urbano.

Per la notte del 31 dicembre è anche previsto un potenziamento degli agenti in servizio nelle pattuglie esterne, per un maggiore presidio del territorio.

"I petardi e ogni oggetto che produce scoppi o esplosioni - affermano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia - rappresentano un elemento di pericolo da evitare, perché possono causare gravi danni alle persone e anche agli animali domestici. Per questi motivi invitiamo i cittadini a festeggiare con buon senso e ad astenersi anche quest’anno dall’utilizzo dei botti durante la notte di San Silvestro”.