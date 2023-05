Anche in Lombardia arrivano i vigilantes sui treni e nelle stazioni

Parola d'ordine: sicurezza. Entro l'estate in Lombardia arriveranno 400 vigilantes che saranno in servizio sui treni di ferrovie dello Stato e nelle stazioni. Ad annunciarlo è stato, mercoledì mattina, il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Parlando a Rtl 102.5, il leader della Lega ha spiegato: "Quello che posso fare io sulla sicurezza è, entro l’estate, arrivare con Fs ad avere 1500 vigilantes che possano lavorare sui treni e nelle stazioni. La mia competenza finisce laddove si esce dalla stazione, quello che posso fare io è arrivare a questi 1.500 uomini e donne che garantiscano la sicurezza".

Poco dopo il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha chiarito che parte di quei vigilantes arriveranno in Lombardia. "Entro l'estate 1.500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini - le parole che il presidente regionale ha affidato a un post -. Governo e regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili. Adesso è il momento di portare i vigilantes anche su Trenord e su questo - ha concluso - stiamo lavorando con il ministro Piantedosi. Avanti così".

Una richiesta che era nata proprio in Brianza, durante la giunta Allevi, quando l'allora consigliere comunale Salvatore Russo (Lega) aveva raccolto le lamentele degli autisti dei mezzi pubblici spesso vittime di aggressioni fisiche e verbali. Russo aveva sollecitato la presenza di vigilantes sui mezzi di trasporto per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. La richiesta, poi, era finita anche sui banchi del consiglio regionale, per voce di un altro brianzolo il consigliere della Lega Alessandro Corbetta che aveva portato avanti la richiesta. “Le competenze del ministro Salvini - ha commentato Corbetta - però finiscono laddove si esce dalla stazione, bene che il presidente Fontana stia lavorando anche con il ministro dell’Interno per portare i vigilantes sui treni delle Ferrovie Nord. Inoltre è necessario portare avanti accordi specifici con le prefetture per presidiare maggiormente le aree di pertinenza delle stazioni con gli agenti di polizia locale, sull’esempio degli accordi già avviati nella scorsa legislatura e della nostra legge regionale che ha recentemente passato il vaglio della Corte Costituzionale. Serve, infine, favorire la presenza dei militari su treni e autobus. Per la Lega la sicurezza sarà sempre una priorità assoluta”.