Il "vigile" dei record che in 8 mesi ha staccato multe per 11mila euro

Lo potremmo definire il vigile dei record. Grazie ai suoi oltre 400 accertamenti in 8 mesi sono state staccate multe per oltre 11mila euro. Succede a Giussano e l’ “agente” dei record è il “vigile ecologico”, quel servizio che vede impegnato un operatore nel controllo nella corretta differenziazione ed esposizione dei rifiuti. Il servizio – affidato dall’amministrazione comunale di Giussano con gestione operativa a Gelsia Ambiente – è stato inaugurato 2 anni fa.

Si tratta di un operatore incaricato del controllo dei sacchi segnalaticome "non conformi" e col compito di ispezionare quelli abbandonati così da risalire ai proprietari. A livello operativo, il compito del "vigile ecologico" è anche quello di verificare le infrazioni fra le quali il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori o in contenitori non conformi e il non rispetto delle modalità di raccolta. Si tratta di una vigilanza a 360 gradi che comprende anche il controllo degli abbandoni indiscriminati.

Un impegno che, nei primi 8 mesi dell’anno, si è tradotto in 403 accertamenti che hanno poi portato all’emissione di sanzioni per un totale di 11mila euro. I numeri sono comunque in calo rispetto allo scorso anno: nel corso dell’intera annualità 2022, da parte della vigilanza ecologica erano stati effettuati 753 accertamenti, con una media di oltre 60 accertamenti al mese. Nel quadrimestre settembre-dicembre del 2021, erano invece stati registrati 192 accertamenti.

“Anche attraverso questo strumento, l’amministrazione comunale pone in essere concrete azioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti con l’obiettivo di mantenere la città ordinata” afferma il Sindaco di Giussano, Marco Citterio. “Giussano raggiunge l’80% nella quota di raccolta differenziata, un valore che testimonia la quotidiana attenzione che la maggioranza della popolazione ripone nella modalità di smaltimento del rifiuto domestico - aggiunge Giacomo Crippa, assessore con delega all’Ecologia -. La presenza dell’accertatore ecologico vuole individuare, in maniera puntuale, chi trasgredisce le norme in materia di igiene urbana recando un danno alla collettività”.