I vigili del fuoco di Monza campioni di nuoto: sul podio fra 26 comandi italiani

I vigili del fuoco di Monza campioni di nuoto.

Presso il lago di Brasimone, in provincia di Bologna, si sono infatti svolti i campionati italiani di nuoto in acque libere riservati al personale del vigili del fuoco, sulla distanza del miglio nautico (1852 metri), nei quali i pompieri monzesi si sono distinti come eccellenti nuotatori.

Alla competizione hanno partecipato 26 comandi dei vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, con squadre composte da personale operativo. E il Comando di Monza e Brianza si è appunto classificato al secondo posto davanti al Comando di Verona e preceduto soltanto dal Comando di Bologna.

Una bella soddisfazione per gli angeli col casco. E anche per tutti i brianzoli.