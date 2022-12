Vigili a scuola per imparare a comunicare con i familiari delle vittime

Comunicare ai genitori che il figlio è morto in un incidente, oppure che è ricoverato in gravi condizioni non è facile. Un compito molto delicato e difficile quello che si ritrovano a dover svolgere gli agenti della polizia locale, tanto che c'è chi ha lanciato la proposta di creare una sorta di squadra ad hoc per questo tipo di lavoro.

Agenti della polizia locale a scuola di comunicazione. Questa la richiesta avanzata durante il consiglio comunale di Monza di ieri, lunedì 5 dicembre, dal consigliere dem Marco Riboldi. Una richiesta avanzata all'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia dopo la confidenza che il consigliere ha ricevuto da una conoscente che aveva vissuto la drammatica esperienza di aver ricevuto dagli agenti della polizia locale di Monza la comunicazione di un gravissimi lutto.

"Servirebbe una formazione specifica per imparare a porsi in modo più empatico - ha spiegato Riboldi durante il suo intervento in aula -. Una specializzazione come già avviene in altri corpi di polizia. So che è un lavoro molto delicato e molto difficile, ecco perché servirebbe un'adeguata formazione".