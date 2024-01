Voragine in viale Campania: agenti della polizia locale in strada nelle ore di punta

I lavori (e i disagi) proseguiranno fino all'1 marzo. Saranno settimane molto impegnative per chi vive e per chi percorre viale Campania e le vie limitrofe. Il crollo della strada lo scorso 31 dicembre, preceduto il 23 dicembre da un primo cedimento del manto stradale che una settimana dopo si è ampliato, ha messo ko il quartiere. E soprattutto la viabilità.

Nelle vie limitrofe, infatti, si sono creati maxi incolonnamenti già nei primi giorni dell'anno quando il traffico era comunque ridotto per la chiusura delle scuole e di molti uffici. Per correre ai ripari ed evitare la paralisi con la riapertura delle attività, i tecnici comunali hanno provveduto a modificare i tempi semaforici, raddoppiando il tempo del verde all'uscita da via Guerrazzi.

Inoltre da oggi, lunedì 8 gennaio, gli agenti della polizia locale saranno presenti in strada a presidiare l'incrocio nelle ore di punta qualora dovessero comunque crearsi ingorghi. Cambiamenti e deviazioni anche per le linee dei bus: la linea Z202, in entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra via Meda e via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23, via Lucania 6 e via Guerrazzi 43. La linea Z212, verso via Risorgimento, devia e salta le fermate da via Risorgimento a via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23 e via Lucania 6.