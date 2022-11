In Villa Reale l'arte diventa benefica per sostenere le donne vittime di violenza

Le artiste brianzole si sono messe all'opera per aiutare le donne vittime di violenza. Un appuntamento con la solidarietà e con il bello quello in programma nella giornata di oggi, sabato 26 novembre, nella Sala Convegni della Villa Reale a Monza.

L'associazione Signore in Circolo ha organizzato un Charity art show: una mostra (e vendita) con fini solidali di opere realizzate da donne di Monza e della Brianza per raccogliere fondi da destinare all'associazione White Mathilda di Desio da anni impegnata a sostegno delle donne vittime di violenza. Tante le opere che sono esposte e che possono diventare una bella idea regalo anche in vista delle prossime festività natalizie. L'offerta minima, per ogni singola opera, è di 100 euro.

Tante le opere da ammirare e da acquistare: quadri, disegni, lavorazione di filati, opere in pizzo di Cantù, teli ricamati in cotone lanato. Ma non solo. In mostra (e in vendita sempre per beneficenza) anche la trilogia della scrittrice monzese Marzia Astorino.

L’evento si protrarrà per l’intera giornata: dalle 10 alle 20 nella prestigiosa cornice della Villa Reale dove sarà possibile sostenere (attraverso il bello) le donne che anche nel nostro territorio sono vittime della violenza e della cattiveria di mariti, compagni e fidanzati.