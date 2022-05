In Villa Reale i maggiori produttori di champagne

Un fine settimana con le bollicine nella Villa Reale di Monza. Un appuntamento da non perdere per gli estimatori del settore: sabato 14 e domenica 15 maggio la Reggia del Piemarini ospiterà l'evento "Champagne in Villa" organizzato dall’Associazione sommelier professionale italiana.

I partecipanti potranno, attraverso il banco d’assaggio, accedere alla degustazione di 40 diversi tipi di Champagne di piccoli ‘vignerons’ e di grandi ‘Maison’ che intendono far conoscere la loro filosofia di produzione. Nelle due giornate si terranno masterclass di presentazione dello Champagne ed una tavola rotonda su un tema inerente la produzione. Non solo. In programma anche due concorsi: quello per il ‘Miglior Sommelier d’Italia 2022’ e del ‘Miglior Sommelier Junior 2022’.

All’evento sono invitati: giornalisti, sommelier, enotecari, ristorati a cui si potranno aggiungere i visitatori della Villa Reale, al termine del percorso museale. Il banco d’assaggio sarà aperto sabato dalle 15 alle 20, e domenica dalle 10.30 alle 20. Inoltre sabato e domenica la Villa Reale resterà aperta fino alle 20. L'ultimo ingresso alle 19 sia per le visite sia per la degustazione. I

l biglietto d'ingresso costa 50 euro (35 euro per soci Aspi, e 40 euro per soci Onav, Aepi, Fisar e Ais). Il biglietto comprende anche l'ingresso e la visita alla Villa Reale. I biglietti sono disposnibili sul sito www.reggiadimonza.it.