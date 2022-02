La Villa Reale si tinge di giallo e blu per la popolazione dell'Ucraina

Sulla Reggia di Monza la luce gialla e blu. I colori dell'Ucraina, per manifestare la solidarietà della città alla popolazione del Paese colpito in queste ore dai bombardamenti russi.

Mille i cittadini ucraini a Monza

Sono circa 1000 le persone ucraine residenti a Monza, di cui il 75% è costituito da donne con un’età media di circa 48 anni: anche a loro è rivolto il messaggio di solidarietà da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco che è in contatto con le associazioni cittadine impegnate da tempo in progetti di solidarietà con la popolazione ucraina.

“La guerra non è mai una soluzione: è necessario trovare nuove vie diplomatiche per uscire da questa spirale di violenza. Abbiamo deciso di illuminare il nostro monumento più prezioso con i colori della bandiera ucraina in segno di solidarietà al Paese dell’Est europeo che sta vivendo queste ore così drammatiche”, dichiara il sindaco Dario Allevi.

Il comune di Monza garantisce il proprio sostegno a ogni iniziativa utile che potrà essere promossa per portare aiuti concreti alla popolazione colpita dal conflitto: “Siamo in costante ascolto rispetto a possibili esigenze e bisogni che dovessero manifestarsi, anche considerando la consolidata collaborazione cittadina con l’Associazione Ti do una mano Onlus per i Bambini di Cernobyl”, aggiunge il primo cittadino monzese, che ha raccolto questa mattina la preoccupazione dei volontari che sono in contatto costante con i referenti ucraini.