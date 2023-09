In Villa Reale un weekend all'insegna dell'esoterismo

Molti non lo sanno, ma i giardini della Reggia monzese nascondono al loro interno una nutrita serie di simboli e manufatti che nascondono significati sconosciuti ai più.

Ed è proprio un weekend all’insegna dell’esoterismo e del mistero quello che la Villa Reale propone per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Nell’ambito dell’iniziativa Ville Aperte in Brianza, è infatti in programma un percorso guidato alla scoperta dei Giardini Reali, meraviglioso esempio di giardini all'inglese e che pure sono stati concepiti dagli architetti come luogo intimo e segreto all’interno del quale poter rivivere un cammino fatto di prove e di sperimentazioni.

Nello specifico i visitatori saranno portati alla scoperta delle geometrie segrete e del Giardino esoterico presente nella Villa. Pensato appunto per far rivivere agli allora ospiti illustri un percorso iniziatico contraddistinto da manufatti, essenze e simboli esoterici. Che raccontano miti e allegorie capaci di parlare all'interiorità.

Lo stesso che sarà possibile rivivere partecipando alla visita guidata. Per informazioni e prenotazioni www.reggiadimonza.it

I Giardini Reali

"Realizzati a fine Settecento, costituiscono uno dei primi esempi di giardino “all’inglese” del Nord Italia, con arredi storici ed essenze di pregio - si legge nel sito della Reggia - I giardini si estendono in un’area di 40 ettari attorno alla Villa reale. Dietro al Serrone, che delimita il giardino geometrico attualmente dedicato al roseto, si accede all’area sistemata secondo lo stile “all’inglese”, caratterizzata da una natura apparentemente lasciata alla spontaneità, ma che in realtà risponde a un preciso progetto d’insieme ideato dall’architetto Giuseppe Piermarini".

"Seguendo i sentieri tra la ricca vegetazione arborea e arbustiva si raggiunge il laghetto, con il tempietto classico sullo sfondo. Dalle sponde si possono ammirare le fronde degli alberi che si specchiano sull’acqua, con la grotta e la statua di Nettuno, oppure attraversare il cosiddetto “giardino roccioso” per scendere verso il grande prato centrale, ammirando la cascata d’acqua e il piccolo ruscello dal percorso tortuoso tra la vegetazione, che qui si fa più diradata. Proseguendo lungo il cannocchiale che fronteggia la villa si possono ammirare l’Antro di Polifemo, già ritratto nelle celebri tavole pubblicate a corredo del trattato dell’architetto del paesaggio Ercole Silva a inizio Ottocento, le mura neogotiche e la torretta: tutti elementi fondanti della cultura sottesa al nuovo stile paesaggistico".