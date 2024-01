La foto dei giardini della Villa trasformati in una discarica: indignazione sui social

Non appena postata, sulla pagina Fecebook "Sei di Monza se...", la foto non ha mancato di sollevare l'indignazione generale dei monzesi.

Si tratta di uno scatto realizzato da un cittadino e che mostra un angolo dei giardini della Villa Reale trasformato in una discarica. Con sacchetti di plastica pieni di rifiuti di ogni tipo e cartacce abbandonati in prossimità di una delle panchine di pietra posizionate lungo il perimetro del laghetto. Un quadro decisamente poco edificante in uno degli angoli più suggestivi e poetici della Reggia monzese.

Rammaricate le parole che accompagnano lo scatto e postate da chi ha denunciato il fatto: "Purtroppo l' inciviltà in certe persone non ha eguali.." si legge. Una considerazione amara e che ancora una volta non ha mancato di gettare una luce sul problema generale dell'abbandono scriteriato dei rifiuti in città e spingere i cittadini a richiedere in tal senso che i controlli all'interno dei giardini della Villa monzese vengano intensificati. Una reazione comprensibile se si pensa anche al lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale e dal Consorzio Villa Reale e Parco per valorizzare e riqualificare il gioiello monzese. Non ultimo, proprio all'interno dei giardini reali, quello che a marzo vedrà prendere il via alle opere di restauro conservativo della cavità realizzata artificialmente dall’architetto Giuseppe Piermarini, la ben nota grotta di Polifemo ispirata al luogo in cui si addormentò il gigante della mitologia greca.

Un impegno che però spesso cozza con l'inciviltà e il non rispetto delle regole di taluni: "Si tratta sicuramente di un gesto di inciviltà fatto da gente menefreghista - ha postato non a caso un cittadino - Servono però più controlli anche per chi lascia i cani liberi senza guinzaglio e per chi circola in bicicletta all'interno dei giardini. Visto che è espressamente vietato".