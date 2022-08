Perché la Villa Reale si illumina di biancorosso

Anche la Villa Reale rende omaggio al debutto del Monza in serie A. Questa sera, venerdì 12 agosto, e domani sera sabato 13 agosto la Reggia si illuminerà con i colori del Monza.

C'è grande attesa per la partita di domani sera all'U-Power Stadium. Un debutto nella massima serie calcistica contro il Torino. Mister Giovanni Stroppa sta affinando i dettagli degli undici che scenderanno in campo. Intanto la città si appresta a celebrare questo attesissimo evento: è la prima volta che i bagaj giocano in serie A. Così che anche il comune ha voluto celebrare il match accendendo per due giorni la Villa Reale con i colori della squadra cittadina.

Intanto è tutto pronto anche dal punto di vista viabilistico: ecco come cambierà la viabilità domani per chi transiterà nei pressi dello stadio monzese. Intanto domani sera i giocatori del Monza scenderanno in campo con una maglia celebrativa. Sulla divisa la scritta "La prima in serie A U-Power Stadium 13.08.2022 Ac Monza-Torino Fc". Un ricamo che è già entrato nella storia dei biancorossi che per la prima volta, dopo oltre un secolo di storia, raggiungono la massima serie. I tifosi applaudono questa scelta e c'è già chi spera in un'edizione limitata (per veri tifosi) di questa maglietta.