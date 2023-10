Visite record in Villa Reale e adesso ingressi gratis per i bambini under 6

Oltre 4mila e 500 visitatori in un fine settimana. Complice anche la rassegna “Ville Aperte in Brianza” quello del 30 settembre e dell’1 ottobre è stato un weekend di visite record in Villa Reale.

Intanto da domani, 4 ottobre, cambiano gli orari di apertura e c’è una novità (sicuramente molto gradita alle famiglie): ingresso gratis per i bimbi under 6 anni. Ad oggi la possibilità di entrare gratuitamente era riservata ai bimbi che avevano meno di 3 anni. La Villa Reale rimarrà aperta il mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso alle 15). Sabato, domenica e festivi, orari restano invece invariati, dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30). Da sabato 7 ottobre sarà aperta al pubblico anche l’esposizione “Biennale Giovani” (l’inaugurazione sarà venerdì 6 ottobre alle 18). L’ingresso alla mostra, allestita al Belvedere, è compreso nel costo del biglietto della Villa Reale.



“L’attrattività crescente del patrimonio monumentale e naturalistico della Reggia di Monza ci spinge ad allargare ulteriormente gli orizzonti verso progettualità ancora più inclusive, capaci di far godere della bellezza pubblici sempre nuovi, grazie a un’offerta culturale varia e capace di sperimentare anche nuovi linguaggi espressivi”, ha commentato Paolo Pilotto, sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco. Una Monza e una Villa Reale sempre più attrattiva dal punto di vista turistico, in perfetta linea con le altre città come Lecco, Como, Bergamo, Brescia e Cremona diventate mete turistiche.