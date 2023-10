Sono state centinaia, ben oltre 200, le famiglie che nella giornata di sabato 14 ottobre hanno fatto capolino nei giardini della Villa Reale per l'evento "Mongolfiere in Villa Reale", organizzato daI Consorzio della Villa Reale e Parco di Monza, in collaborazione con i servizi per l’Infanzia del comune e la cooperativa Marta Onlus e Aeronord Sas.

In due ore sono state infatti tantissime le persone che si sono messe in fila per salire sul pallone aerostatico posto sul prato e per ammirare dall'alto la Reggia. "L’evento è iniziato con i mille colori di una mongolfiera sdraiata e gonfiata ad aria fredda di fronte alla Reggia - hanno spiegato dal Consorzio - Due gruppi di 25 bambini e le rispettive famiglie, all’interno dell’involucro, hanno partecipato a laboratori tattili, assistendo a sketch con protagonisti Piera la Mongolfiera e Gastone il Pallone. Un mix di divertimento e di apprendimento e pura gioia. Si è poi alzata in volo un’altra mongolfiera, gonfiata con aria calda e decorata con stelle e smile"

Di lì sono così iniziati i voli vincolati, che in 2 ore hanno interessato appunto oltre 200 persone tra grandi e piccini. Emozionatissimi nell'alzarsi in volo e poter così ammirare le bellezze del complesso monumentale monzese.

"Il Gruppo Marta onlus - hanno infine specificato dal Consorzio - ha voluto fortemente e offerto questa iniziativa gestita dall’operatore aereo Aeronord che si iscrive nei progetti di valorizzazione del Parco e della Reggia del Consorzio della Villa Reale e Parco di Monza".